17 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Mehmet Altıparmak açıkladı! Mame Thiam ve Fenerbahçe...

Altıparmak Thiam'ı açıkladı! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 17.08.2020

dönemine hızlı bir giriş yapan , kadrosuna 5 oyuncu takviye etmişti. Sarı-lacivertli takım, 'dan Mame Thiam'ı da isterken; lacivert-beyazlıların teknik direktörü bu transfere ilişkin konuştu. Altıparmak, "Mame Thiam %99 Fenerbahçe'ye transfer oldu. Anlaşma sağlandı" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü TRT Spor'a konuştu. Altınparmak, Harun Tekin ve Deniz Türüç'ün gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Altıparmak'ın konuşmasından satır başları:

"Geçen sene sezonu iyi bitiren bir Kasımpaşa vardı. İyi bir kadromuz var. Amacımız iyi transferler yaparak lige damga vuracak takım yaratmak. Geldiğimizden beri bunun için çalışıyoruz. İyi çalışacağız."

"MAME 'FENERBAHÇE'YE GİTTİ' DİYEBİLİRİZ"

"Harun Tekin ve Deniz Türüç gündemimizde yok. Oyuncuya dayalı takım değiliz. Mame Thiam yüzde 99 'ye oldu. Her konuda anlaşma sağlandı. Kulübün menfaatleri doğrultusunda böyle bir şey kararlaştırıldı. Mame 'Fenerbahçe'ye gitti' diyebiliriz."

Mame Thiam F.Bahçe'de! İşte İstanbul'daki görüşmenin görüntüleri haberin devamı

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