Mert Hakan Yandaş transferinde flaş gerçek! Sivasspor'dan açıklama geldi
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın 2. satışından yüzde 5'lik bir pay alacaklarını söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş ile ilgil Sivas yerel basınına açıklamalarda bulundu.
Kanal 58'e konuşan Otyakmaz, "Mert Hakan'ın 2. satışından yüzde 5'lik bir payımız var. Fenerbahçe'nin helalleşme ücreti, zorunluluk da yoktu. Mert Hakan'a söz vermiştik. 'Bizimle sözleşme uzat, istediğin bir kulüp olursa seni bedelsiz olarak göndeririz.' demiştik. İkimiz de buna sadık kalmak istedik. Fenerbahçe de yüzde 5 opsiyon verdi." ifadelerini kullandı.
Mert Hakan, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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