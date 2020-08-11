11 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Mert Hakan Yandaş transferinde flaş gerçek! Sivasspor'dan açıklama geldi

Mert Hakan transferinde flaş gerçek! Sivasspor'dan açıklama geldi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

Başkanı , sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılarak 'ye olan Yandaş'ın 2. satışından yüzde 5'lik bir pay alacaklarını söyledi.

ekiplerinden Başkanı , sözleşmesi bittikten sonra 'ye olan Yandaş ile ilgil Sivas yerel basınına açıklamalarda bulundu.

Kanal 58'e konuşan Otyakmaz, "Mert Hakan'ın 2. satışından yüzde 5'lik bir payımız var. Fenerbahçe'nin helalleşme ücreti, zorunluluk da yoktu. Mert Hakan'a söz vermiştik. 'Bizimle sözleşme uzat, istediğin bir kulüp olursa seni bedelsiz olarak göndeririz.' demiştik. İkimiz de buna sadık kalmak istedik. Fenerbahçe de yüzde 5 opsiyon verdi." ifadelerini kullandı.

Mert Hakan, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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