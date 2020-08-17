17 Ağustos 2020, Pazartesi
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İspanyollar açıkladı! Nikola Kalinic'e en iyi teklif Fenerbahçe'den
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Nikola Kalinic için İspanyol medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Hırvat golcü için Atletico Madrid'e en iyi teklifi Fenerbahçe yaptı.
İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Nikola Kalinic konusunda İspanyollardan flaş bir transfer iddiası geldi.
Mundo Deportivo gazetesi, Atletico Madrid'in kadrosunda düşünmediği Hırvat golcü için şu ana kadar en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini yazdı.
Kalinic'in bu tekliften etkilendiği ancak gelecek başka teklifleri beklediği öne sürüldü.
15 MAÇTA 5 GOLE İMZA ATTI
Hırvat santrfor bu sezon kiralık olarak forma giydiği Roma'da 15 lig maçında 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. Kalinic 42 kez de Hırvat Milli Takımı'nda oynadı.
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