Transferindeki sorun belli oldu! Vedat Muriqi için Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Vedat Muriqi için Lazio'nun ilgisi sürüyor. İtalyan kulübü, Kosovalı golcü için 20 milyon Euro'ya çıktı ama sarı-lacivertliler en az 23 milyon Euro istiyor. İşte sebebi...

TFF'nin belirlediği harcama limitleri nedeniyle satışı gündeme gelen Vedat Muriqi'nin transferindeki asıl sorun ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, Rizespor'un %15'lik transfer payı yüzünden Lazio'ya 'Evet' diyemiyor.



Fenerbahçe ile Lazio arasındaki Vedat Muriqi pazarlıkları devam ediyor. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin geçen hafta yaptığı 15 milyon Euro (128 milyon TL) bonservis artı 3 milyon Euro bonus teklifi reddedilmişti. İtalyanlar bunun üzerine 2. bir teklifle fiyat artırdı.

DAHA AŞAĞI OLMAZ!

Yeni teklif 18 milyon Euro bonservis, 2 milyon Euro da bonus olmak üzere toplamda 20 milyon Euro (170 milyon TL). Ancak Fenerbahçe'den gelen yanıt "23 milyon Euro'dan (196 milyon TL) aşağı satmayacağız" oldu. Sarı-lacivertlilerin bu isteğinde, Vedat'ın satışından Çaykur Rizespor'un da yüzde 15 pay alacak olması en büyük etken. Eğer Lazio 23 milyon Euro'yu öderse sarı-lacivertlilerin kasasına, Rizespor'un payı da çıktıktan sonra 19 milyon 550 bin Euro (166.5 milyon TL) girecek. Bu da Fenerbahçe'nin Vedat'tan kazanmayı düşündüğü rakam...

ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Fenerbahçe Vedat Muriqi'yi Lazio'ya veya başka bir kulübe satarsa, elde ettiği gelirin tamamını bonservis harcamasında kullanabilecek. Ancak bu bedeli maaş harcama limitine eklerse, sadece net transfer gelirinin üçte biri ve oyuncunun yıllık ücretinin toplamı kadar harcama limitini yükseltebilecek.

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