06 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Obradovic’ten ekibine veda

Obradovic’ten ekibine veda
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'deki ekibine veda etti. Fenerbahçe Beko'da birlikte çalıştığı isimlerle bir araya gelen 60 yaşındaki efsane koç, hatıra pozu verdi.

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'deki ekibine veda etti. Fenerbahçe Beko'da birlikte çalıştığı isimlerle bir araya gelen 60 yaşındaki efsane koç, hatıra pozu verdi. Sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran Sırp başantrenör, bu sezon takım çalıştırmayacağını ve ailesiyle ilgileneceğini açıklamıştı.

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