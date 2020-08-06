Obradovic’ten ekibine veda

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'deki ekibine veda etti. Fenerbahçe Beko'da birlikte çalıştığı isimlerle bir araya gelen 60 yaşındaki efsane koç, hatıra pozu verdi.

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'deki ekibine veda etti. Fenerbahçe Beko'da birlikte çalıştığı isimlerle bir araya gelen 60 yaşındaki efsane koç, hatıra pozu verdi. Sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran Sırp başantrenör, bu sezon takım çalıştırmayacağını ve ailesiyle ilgileneceğini açıklamıştı.

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