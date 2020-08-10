10 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Altay Bayındır...

F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Altay Bayındır...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürerken, çoğu bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır ile rekabet edecek bir ismi daha takıma kazandırmak istediği öğrenildi. Öte yandan yönetim, tecrübeli kaleci için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Yeni sezonda öncesi transfer çalışmalarına son sürat devam eden ve birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertli kurmaylar flaş bir karar aldı. Savunma hattını güçlendirmek için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi, kaleyi de sağlama almak istiyor.

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, Altay Bayındır ile rekabete girebilecek bir kaleci transfer etmeye karar verdi.

Sarı-lacivertli ekipte geride kalan sezonda kale, 22 yaşındaki Altay Bayındır'a teslim edilmişti. Genç kaleci, 32'si Süper Lig olmak üzere toplam 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin kalesini korudu.

BÜYÜK İHTİMALLE YABANCI OLACAK
Sarı-lacivertli yönetim, Altay Bayındır'la forma savaşına girecek bir kaleci almayı planlıyor. Transfer edilecek kalecinin büyük ihtimalle yabancı olacağı kaydediliyor.

HARUN TEKİN'E GELECEK TEKLİFLERE KAPI AÇIK
Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon 6'sı , 2'si Süper Lig olmak üzere toplam 8 maçta görev yapan 31 yaşındaki 'e ise gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

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