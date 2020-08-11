Fenerbahçe'den Carlos Eduardo hamlesi! 3 yıl için...

Max Kruse'nin ayrılığı sonrası kadrosuna 10 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Carlos Eduardo'da karar kılmıştı. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı yıldıza ilettiği teklif belli oldu. İşte detaylar...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'den 10 numara mevkisine resmi bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal forması giyen 30 yaşındaki 10 numara Carlos Eduardo için girişimde bulundu. Bu transferi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da çok istiyor.

5 EKİM'DE BOŞA ÇIKACAK

Sambacı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 5 Ekim tarihinde sona eriyor. Fenerbahçe bu transfer için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Carlos Eduardo 5 yıldır Al Hilal'de oynuyor.

RESMİ TEKLİFTE BULUNDULAR

Fenerbahçe Yönetimi'nin Brezilyalı yıldız için 3 yıllık bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Sarı- lacivertliler, Carlos Eduardo'ya 3 yıl için 6 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulundu.

EDUARDO'DAN CEVAP BEKLİYOR

Carlos Eduardo'nun teklif karşısında mutlu olduğu ancak kesin kararını vermek için birkaç gün istediği öğrenildi... Fenerbahçe, Eduardo'dan gelen cevaba göre transferini şekillendirecek.

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