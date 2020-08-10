Fenerbahçe toplam zararını duyurdu

Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 31 Mayıs 2020 döneminde 154 milyon TL zarar edildiğini bildirdi.

Fenerbahçe Kulübü, 31 Mayıs 2020 dönemi zararını duyurdu. Sarı-lacivertli takım KAP'a yaptığı açıklamada 154 milyon TL zarar açıkladı.

Fenerbahçe 2019 yılına göre mali tabloda olumlu bir değişim yaşadı. Sarı-lacivertli takım 2019 yılında 205 milyon TL zarar ederken, 2020 yılında 154 milyon TL zarar açıklayarak 51 milyon TL daha az bir zarar yaşandığını duyurdu.

DİĞER