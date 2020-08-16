16 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe aradığı stoperi Çizme'de buldu! İşte yapılan teklif

F.Bahçe aradığı stoperi Çizme'de buldu! İşte yapılan teklif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

Transferi çalışmalarını sürdüren , savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertli ekip, İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun 29 yaşındaki stoperi Bastos için teklifini yaptı. bu  görüşmesinin pazarlığından bağımsız ilerlediği belirtildi.

Stoper transferi için görüşmelerini tüm hızıyla sürdüren 'de gündeme gelen son isim olan Bastos için yapılan teklif ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki defans oyuncusu için Lazio'ya 3 milyon euroluk teklifini iletti.

Lazio'nun 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği Angolalı futbolcu için görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki günlerde aradaki farkın eriyebileceği kaydedildi.

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transferi için Lazio ile görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe'nin Bastos operasyonunun, bu transferden bağımsız olarak devam ettiği ifade edildi.

Lazio'nun 2016'da Rostov'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı tecrübeli stoper, geçen sezon 22 maçta oynadı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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