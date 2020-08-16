Fenerbahçe aradığı stoperi Çizme'de buldu! İşte yapılan teklif
Transferi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertli ekip, İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun 29 yaşındaki stoperi Bastos için teklifini yaptı. bu transfer görüşmesinin Vedat Muriqi pazarlığından bağımsız ilerlediği belirtildi.
Stoper transferi için görüşmelerini tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim olan Bastos için yapılan teklif ortaya çıktı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki defans oyuncusu için Lazio'ya 3 milyon euroluk teklifini iletti.
Lazio'nun 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği Angolalı futbolcu için görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki günlerde aradaki farkın eriyebileceği kaydedildi.
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VEDAT MURIQI GÖRÜŞMELERİNDEN BAĞIMSIZ;
Vedat Muriqi transferi için Lazio ile görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe'nin Bastos operasyonunun, bu transferden bağımsız olarak devam ettiği ifade edildi.
Lazio'nun 2016'da Rostov'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı tecrübeli stoper, geçen sezon 22 maçta oynadı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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