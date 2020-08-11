Erol Bulut sazı eline aldı! Samandıra'da...
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, sazı eline aldı. Bulut, uyguladığı antrenman metodlarıyla Samandıra'da ön plana çıktı.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, yeni sezon öncesi uyguladığı antrenman metodları ile sarı-lacivertli takımın fizik gücünü en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyor. Erol Bulut ilk olarak oyuncularına antrenmanlarda en az 4 kilometre koşma şartı koydu. Her çalışmada verileri ölçülen oyuncuların 4 kilometreden az koşmamaları gerektiğini söyleyen Bulut, artan temponun sezon içerisinde meyvelerini toplayacaklarını söyledi. Genç teknik adam, ayrıca Samandıra'da koyduğu kurallar ile de takım disiplinine verdiği önem gözler önüne seriliyor. Toplanma saatlerine dikkat eden, iki antrenman arası oyuncularının tesiste dinlenmesini isteyen Bulut, yemeklerde de herkesin bir arada olması kuralını koydu. Günü Laktak testi ile geçiren sarı-lacivertliler oyuncuların ayrıca yağ ölçümleri ve 3 boyutlu vücut analizleri yapıldı. Fenerbahçeli futbolcular yarından itibaren günlük antrenman sayısını da ikiye çıkaracak.
Topuk Yaylası kampı öncesi bir de hazırlık maçı oynayacak olan Fenerbahçeli futbolcular, kampta ise arttırılmış taktiksel çalışmalara başlayacaklar.
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