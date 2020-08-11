11 Ağustos 2020, Salı

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu neden açıklanmıyor? Belirsizliğin nedeni...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve 34. hafta Çaykur Rizespor ile oynanan maç sonrasında Emre Belözoğlu, aktif futbol kariyerini bitireceğini dile getirmişti. Aradan geçen zamana rağmen deneyimli oyuncu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Peki, Emre Belözoğlu neden açıklanmıyor? Belirsizliğin sebebi ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 10:10
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu neden açıklanmıyor? Belirsizliğin nedeni...

Hayal kırıklığıyla noktalanan iki sezonun ardından Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini peş peşe açıklayan Fenerbahçe'de şimdi gözler Emre Belözoğlu'na çevrilmiş durumda.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu neden açıklanmıyor? Belirsizliğin nedeni...

Bunun sebebi ise Belözoğlu'nun durumunun hâlâ netleşmemiş olması.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu neden açıklanmıyor? Belirsizliğin nedeni...

Yıl boyu yaptığı açıklamalarda, yeşil sahalara veda edip sportif direktörlüğe geçeceğinin sinyalini veren ancak sezon bitiminde 'bir sene daha devam' edebileceği yönünde konuşmalar yapan Belözoğlu'nun bundan sonra ne yapacağı merakla bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu neden açıklanmıyor? Belirsizliğin nedeni...

2019-20 sezonu 15 gün önce tamamlanmış olmasına rağmen Emre Belözoğlu'nun futbolcu mu, yoksa sportif direktör olarak Fenerbahçe'de kalacağı henüz netleşmiş değil.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu neden açıklanmıyor? Belirsizliğin nedeni...

İşte bu durum kafalarda bazı soru işaretlerine yol açıyor...

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