Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu neden açıklanmıyor? Belirsizliğin nedeni...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve 34. hafta Çaykur Rizespor ile oynanan maç sonrasında Emre Belözoğlu, aktif futbol kariyerini bitireceğini dile getirmişti. Aradan geçen zamana rağmen deneyimli oyuncu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Peki, Emre Belözoğlu neden açıklanmıyor? Belirsizliğin sebebi ne? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 11.08.2020 10:10 ABONE OL