11 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Uruguaylı stoper! Mauricio Lemos...

Fenerbahçe'ye Uruguaylı stoper!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

, forması giyen 24 yaşındaki Uruguaylı stoper ile anlaşmaya yakın.

Gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle kadro kuran 'de en eksik bölgelerden biri olan stopere yeni bir isim aday oldu. La Provincia'nın haberine göre Fenerbahçe'nin, forması giyen 24 yaşındaki Uruguaylı stoper ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 187 cm boyundaki stoper bu sezon 26 maça çıkarak 1 gol kaydetti.
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