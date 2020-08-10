Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi

Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürerken, çoğu bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır ile rekabet edecek bir ismi daha takıma kazandırmak istediği öğrenildi. Öte yandan yönetim, tecrübeli kaleci Harun Tekin için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.