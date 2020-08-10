10 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi

Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

ekiplerinden , yönetiminde 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, 11 Ağustos Salı günü tesislerde laktat testinden geçecek.

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