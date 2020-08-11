Lazio'dan Muriqi'ye 20 milyon Euro

Vedat Muriqi'nin İtalya'ya transferinde geri sayıma geçildi. Kosovalı oyuncuya talip olan Lazio'nun teklifini bonuslarla 20 milyon euro'ya yükselttiği öğrenildi.

İlk olarak bonuslarla 18 milyon euro öneren İtalyan ekibi, daha sonra bu rakamı nete çevirmişti. F.Bahçe'nin 20 milyon euro'luk son teklifi kabul edebileceği belirtiliyor. Rizespor'da iken Muriqi'nin hocası olan İbrahim Üzülmez'in sosyal medyadan, "Vedat'ı kahvaltıda ağırladım, yolu açık olsun" mesajını paylaşması da transferde sona gelindiği yorumlarını artırdı. İmzalar atılırsa Muriqi, 16 milyon euro'ya Napoli'ye satılan Eljif'ten sonra Fener'in Çizme'ye 2. büyük ihracı olacak.

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