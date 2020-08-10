10 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe sağlık testinden geçti!

Fenerbahçe sağlık testinden geçti!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

'de yeni sezon öncesi A takım oyuncuları, teknik heyet ve idari personeller sağlık kontrollerinden geçti.

Kulübü, futbol takımının sağlık testlerinin tamamlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, futbol A takımı teknik heyeti, oyuncuları ve 'nde görevli idari personelin sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri, detaylı kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji muayenelerinin ardından, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika: Lazio'dan Vedat Muriqi için yeni teklif! Son dakika: Lazio'dan Vedat Muriqi için yeni teklif!
F.Bahçe'den dev transfer hamlesi! Muriqi'nin yerine yılın golcüsü F.Bahçe'den dev transfer hamlesi! Muriqi'nin yerine yılın golcüsü
F.Bahçe transferde yıldızını buldu! Dünyaca ünlü isim... F.Bahçe transferde yıldızını buldu! Dünyaca ünlü isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör