Fenerbahçe sağlık testinden geçti!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi A takım oyuncuları, teknik heyet ve idari personeller sağlık kontrollerinden geçti.

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının sağlık testlerinin tamamlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, futbol A takımı teknik heyeti, oyuncuları ve Can Bartu Tesisleri'nde görevli idari personelin sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.



Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri, detaylı kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji muayenelerinin ardından, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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