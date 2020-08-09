09 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü

Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

için sahaya inen , yönetiminde 'nde çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam eden idman, teknik ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıkları kapsamında yarın sağlık kontrollerinden geçecek.

Sezonu 8 Ağustos'ta açan Fenerbahçe, hazırlıklarına 10 Ağustos'ta yapacağı antrenmanla devam edecek.

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