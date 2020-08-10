10 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ozan Tufan’a WBA kancası

Ozan Tufan’a WBA kancası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Ozan Tufan için West Bromwich Albion iddiası ortaya atıldı. İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki milli futbolcuyu renklerine bağlamak istediği belirtildi.

Ozan Tufan için West Bromwich Albion iddiası ortaya atıldı. İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki milli futbolcuyu renklerine bağlamak istediği belirtildi. WBA'nın bu transfer için 6.5 milyon sterlin'i gözden çıkardığı ileri sürüldü. Ozan geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 33 maçta sahaya çıkarken 6 gol+6 asistlik performans sergiledi. Yeni sezonda da takımın orta sahada kilit isimlerinden biri olması bekleniyor.
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