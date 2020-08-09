09 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe sağlık kontrolünden geçti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarına dün Samandıra ’nde sağlık kontrolleründen geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına dün Samandıra 'nde yaptığı antrenmanla başlayan 'de sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Tesisleri'ne gelen sağlık ekibi, sarı-lacivertli futbolculara EKG ve kan alma işlemi ile detaylı tarama gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, yarın sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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