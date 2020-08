Fenerbahçe sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına dün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Fenerbahçe sağlık kontrolleründen geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlayan Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen sağlık ekibi, sarı-lacivertli futbolculara EKG ve kan alma işlemi ile detaylı tarama gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

DİĞER