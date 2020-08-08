Fenerbahçe Barış Sungur'u resmen açıkladı!
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, 4 ismi kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler son olarak Bucaspor'dan genç isim Barış Sungur'u da transfer ettiğini duyurdu. Sungur, Kanarya'nın bugünkü idmanında da yer almıştı.
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, 5. transferini de resmen açıkladı.
Sarı-lacivertliler Bucaspor'dan genç ismi Barış Sungur ile anlaşıldığını ve 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
18 yaşındaki oyuncu, Kanarya'nın bugünkü idmanında da yer almıştı.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır.
18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır.
Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."
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