08 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Barış Sungur'u resmen açıkladı!

Resmen açıkladılar! F.Bahçe'den 5. transfer
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 Giriş Tarihi: 08.08.2020

dönemine hızlı bir giriş yapan , 4 ismi kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler son olarak Bucaspor'dan genç isim 'u da transfer ettiğini duyurdu. Sungur, Kanarya'nın bugünkü idmanında da yer almıştı.

döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna katan , 5. transferini de resmen açıkladı.

Sarı-lacivertliler Bucaspor'dan genç ismi ile anlaşıldığını ve 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

18 yaşındaki oyuncu, Kanarya'nın bugünkü idmanında da yer almıştı.

Fenerbahçe'de yeni transferler idmanda!

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır.

18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır.

Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."

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