08 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut ilk toplantısını yaptı! İşte öğrencilerine verdiği mesaj

Erol Bulut ilk toplantısını yaptı! İşte öğrencilerine verdiği mesaj
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

2020/2021 sezonu için hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla start veren Fenerbahçe'de teknik direktör , idman öncesi oyuncularla bir toplantı gerçekleştirerek önemli mesajlar verdi.

Fenerbahçe , Samandıra'daki ilk antrenman öncesi futbolcularla bir araya gelerek bir toplantı yaptı.

İşte Erol Bulut'un takım toplantısındaki konuşması:
"Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Bugünden itibaren birlikte çok zaman geçireceğiz. 'BEN' kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, 'BİZ' olacağız. Biz olduğumuz sürece başarılı oluruz."

"FENERBAHÇEMİZE SAYGI DUYACAĞIZ"
"Saygı ve disiplin benim için çok önemli. Hepimiz birbirimize, buradaki profesyonellere ve personele saygılı olacak. Futboldan para kazanıyoruz,futbolun tüm unsurlarına ve tabii ki Fenerbahçemize saygı duyacağız.

Bol bol toplantılarımız olacak, toplu ve birebir görüşmelerle birbirimizden beklentilerimizi ortaya koyup maksimum verim için çalışacağız. Hepinize başarılar ile dolu bir sezon diliyorum."

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