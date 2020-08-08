Erol Bulut: İnşallah herkes için hayırlı bir sezon olur

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulut, "İnşallah herkes için hayırlı bir sezon olur." dedi.

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