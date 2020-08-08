08 Ağustos 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'de yeni transferler idmanda!

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş da idmanda yer aldı. İşte o görüntüler...
08.08.2020
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Fenerbahçe'nin yeni sezon ilk çalışmasında Çek futbolcu Filip Novak yer almadı. Ülkesindeki corona virüsü karantinasından dolayı özel izinli olan Novak'ın dışında takıma yeni katılan Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül ise idmanda yer aldı.

Geçtiğimiz sezonda başka takımlarda kiralık olarak forma giyen Oğuz Kağan Güçtekin, İsviçreli golcü Michael Frey ile Danimarkalı stoper Zanka, Fenerbahçe'ye döndü. 3 futbolcu takımın ilk çalışmasında yer alırken, durumları ilerleyen zamanlarda belli olacak.

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