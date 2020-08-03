Sorununu çöz gel!

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse henüz bir takımla anlaşabilmiş değil. Alman ekiplerinden Schalke 04 ve Werder Bremen'in kadrosuna katmak istediği yıldız isim için yerel basında Kruse'nin Fenerbahçe ile olan durumunu çözmesi için 14 Ağustos'a kadar süre verildiği yazıldı.

Max Kruse için Schalke 04 ve Werder Bremen devreye girdi. Ancak iki kulüp de tedirgin. Bremen yerel basını, Bremen'in Kruse'ye 14 Ağustos'a kadar Fenerbahçe ile olan durumunu çözmesi ve kesin kararını iletmesi yönünde görüş bildirdiğini yazdı. Schalke'nin ise Kruse'ye bir teklif yaptığı belirtilirken, 32 yaşındaki oyuncunun maaş beklentisine göre hareket edeceği ifade edildi. Kruse'nin FIFA'ya başvurup geçici lisans almaya çalışacağı bildirildi.

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