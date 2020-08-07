07 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Mert Hakan Yandaş: Ahlaklı kulübe geldim

Ahlaklı kulübe geldim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

'nin yeni transferi , transferi açıklandıktan sonra kulüp televizyonuna konuştu. Yandaş, "Sancılı oldu ama hiçbir yerde konuşmadım. Bu süreçte konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Bana verilen sözlerin arkasında duran dürüst ve ahlaklı insanların yanına geldim." dedi.

Mert Hakan Yandaş, transferi açıklandıktan sonra FB TV'ye konuştu. Yıldız futbolcu çok mutlu olduğunu vurgularken, "Gerçekten çok mutluyum çok heyecanlıyım. Böyle büyük bir camiada istekli karşılanmak beni çok mutlu etti. Lefter'in başının üzerinde taşıdığı, 'nun, 'in 'nın giydiği formayı taşımak benim için büyük bir gurur ve ayrıcalık. 'nin parçası olmak eşsiz bir duygu. Her zaman söylediğim gibi Emre ağabeyi idol olarak gördüm. Transferimde büyük payı var" dedi.

sürecine değinen Mert Hakan, "Sancılı oldu ama hiçbir yerde konuşmadım. Bu süreçte konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Bana verilen sözlerin arkasında duran dürüst ve ahlaklı insanların yanına geldim. Erol hocamızın 3 senedir inanılmaz bir çıkışı var. Fenerbahçe ile özleşmiş birisi. Onunla büyük başarılara imza atacağız. Bu şerefli formaya layık olmaya çalışacağım. Gol sevinçleri yaşayıp, kupalar kazanacağız" diye konuştu.

Transfer bombası patladı! Mert Hakan F.Bahçe'de haberin devamı

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