Mert Hakan Yandaş: Ahlaklı kulübe geldim
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, transferi açıklandıktan sonra kulüp televizyonuna konuştu. Yandaş, "Sancılı oldu ama hiçbir yerde konuşmadım. Bu süreçte konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Bana verilen sözlerin arkasında duran dürüst ve ahlaklı insanların yanına geldim." dedi.
Mert Hakan Yandaş, transferi açıklandıktan sonra FB TV'ye konuştu. Yıldız futbolcu çok mutlu olduğunu vurgularken, "Gerçekten çok mutluyum çok heyecanlıyım. Böyle büyük bir camiada istekli karşılanmak beni çok mutlu etti. Lefter'in başının üzerinde taşıdığı, Can Bartu'nun, Rıdvan Dilmen'in Selçuk Yula'nın giydiği formayı taşımak benim için büyük bir gurur ve ayrıcalık. Fenerbahçe'nin parçası olmak eşsiz bir duygu. Her zaman söylediğim gibi Emre ağabeyi idol olarak gördüm. Transferimde büyük payı var" dedi.
Transfer sürecine değinen Mert Hakan, "Sancılı oldu ama hiçbir yerde konuşmadım. Bu süreçte konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Bana verilen sözlerin arkasında duran dürüst ve ahlaklı insanların yanına geldim. Erol hocamızın 3 senedir inanılmaz bir çıkışı var. Fenerbahçe ile özleşmiş birisi. Onunla büyük başarılara imza atacağız. Bu şerefli formaya layık olmaya çalışacağım. Gol sevinçleri yaşayıp, kupalar kazanacağız" diye konuştu.
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