01 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Bitirim ikili: R&Z

Bitirim ikili: R&Z
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

Tatilden paylaşımları sürdüren Garry Rodrigues bu kez Hakim Ziyech ile bir araya geldi.

Tatilden paylaşımları sürdüren Garry Rodrigues bu kez Hakim Ziyech ile bir araya geldi. Yeşil Burun Adalı oyuncu, Ajax formasıyla Eredivisie'yi kasıp kavuran Faslı yıldızla birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. 40 milyon euro bonservis karşılığı 'ye transfer olan 27 yaşındaki Ziyech, yeni sezondan itibaren 'de boy gösterecek.
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