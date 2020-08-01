01 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Serdar Aziz ‘hava yolları’

Serdar Aziz ‘hava yolları’
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

Savunmada yapılan 'bireysel hatalar' ile şampiyonluk yarışından erken kopan Fenerbahçe'de olumlu bir istatistikle öne çıktı. 29 yaşındaki stoper, Süper Lig'de maç başına 3.8 ile en fazla hava topu kazanan defans oyuncusu oldu.

Savunmada yapılan 'bireysel hatalar' ile şampiyonluk yarışından erken kopan Fenerbahçe'de olumlu bir istatistikle öne çıktı. 29 yaşındaki stoper, Süper Lig'de maç başına 3.8 ile en fazla hava topu kazanan defans oyuncusu oldu. En az 20 maç forma giyen oyunculara göre yapılan listede Erol Bulut'un transferini istediği Steven Caulker 3.6 hava topu ile ikinci sırada yer alırken, iki ismi, Caner Osmanpaşa (3.6), Taibi (3.4) ve Arturo Mina (3.2) takip etti. Kanarya'nın Caulker'i de alması halinde defansta 'kuş uçamayacağı' yorumları yapıldı.
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