05 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de

F.Bahçe bombayı patlattı! 4 yıllık sözleşme
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

, Demir Grup ile sözleşmesi sona eren ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

'nin harcama limitlerini açıklamasının ardından transfer çalışmalarını hızlandıran ve teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u getiren , 'ı kadrosuna kattı. beIN SPORTS'un haberine göre sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.
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