05 Ağustos 2020, Çarşamba

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Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı dikkat çekti!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile transferin gözde isimlerinden biri haline gelen Mert Hakan Yandaş çalışmalarını sürdürüyor. Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Mert Hakan Yandaş'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.
05.08.2020
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