05 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Erol Bulut'u resmen açıkladı

Fenerbahçe Erol Bulut'u resmen açıkladı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

, teknik direktörlük görevine son olarak Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran 'un getirildiğini açıkladı.

Kulübü, takımının başına teknik direktör 'un getirildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten "Yuvana hoş geldin Erol Bulut" başlığıyla yapılan açıklamada, "25 yıl önce çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995-1996 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, futbol A takımımızın teknik direktörü olarak camiamıza geri dönüyor." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de 1995-1999 yılları arasında forma giyen ve 136 maçta 11 gol attıktan sonra kariyerine başka takımlarda devam eden Erol Bulut'un sarı-lacivertli takımın başına bu sefer teknik direktör olarak döndüğü belirtilerek, "Fenerbahçe ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam." görüşlerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DEN EROL BULUT PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Erol Bulut için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda Bulut'un futbolculuk döneminde sarı-lacivertli formayla attığı gollere yer verilirken, "Gelecek geçmişte, geçmiş gelecekte saklı.Yuvana hoş geldin Erol Bulut!" notu düşüldü.

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