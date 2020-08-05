Fenerbahçe Erol Bulut'u resmen açıkladı
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine son olarak Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'un getirildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının başına teknik direktör Erol Bulut'un getirildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten "Yuvana hoş geldin Erol Bulut" başlığıyla yapılan açıklamada, "25 yıl önce çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995-1996 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, futbol A takımımızın teknik direktörü olarak camiamıza geri dönüyor." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'de 1995-1999 yılları arasında forma giyen ve 136 maçta 11 gol attıktan sonra kariyerine başka takımlarda devam eden Erol Bulut'un sarı-lacivertli takımın başına bu sefer teknik direktör olarak döndüğü belirtilerek, "Fenerbahçe ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam." görüşlerine yer verildi.
FENERBAHÇE'DEN EROL BULUT PAYLAŞIMI
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Erol Bulut için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda Bulut'un futbolculuk döneminde sarı-lacivertli formayla attığı gollere yer verilirken, "Gelecek geçmişte, geçmiş gelecekte saklı.Yuvana hoş geldin Erol Bulut!" notu düşüldü.
"Gelecek geçmişte, geçmiş gelecekte saklı."— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 5, 2020
Yuvana hoş geldin Erol Bulut! 💛💙 pic.twitter.com/rn0GDiNZg8
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