05 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Transfer tarihi verildi

F.Bahçe bombayı patlatıyor! Transfer tarihi verildi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

Sezonun sona ermesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran , ilk transferini duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takım, hesabından 6 Ağustos'ta transfer açıklaması yapılacağını duyurdu.

'de 2019/2020 Cemil Usta Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte yaz dönemi için çalışmalarına başlayan 'de taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, hesabından yaptığı paylaşımla 6 Ağustos'ta transfer açıklaması yapılacağını duyurdu. Twitter hesabından yapılan paylaşımda alev ve bomba emojilerine yer verildi. Kanarya'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımla ile sözleşmesi sona eren ve 4 yıllık anlaşma sağladığı Mert Hakan Yandaş transferini resmen açıklaması bekleniyor.

İşte o paylaşım:

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