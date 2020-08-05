Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Transfer tarihi verildi
Sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, ilk transferini duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takım, sosyal medya hesabından 6 Ağustos'ta transfer açıklaması yapılacağını duyurdu.
Süper Lig'de 2019/2020 Cemil Usta Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6 Ağustos'ta transfer açıklaması yapılacağını duyurdu. Twitter hesabından yapılan paylaşımda alev ve bomba emojilerine yer verildi. Kanarya'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.
Fenerbahçe'nin bu paylaşımla Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve 4 yıllık anlaşma sağladığı Mert Hakan Yandaş transferini resmen açıklaması bekleniyor.
İşte o paylaşım:
🔥 💣 06.08.2020— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 5, 2020
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama