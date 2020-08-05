Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin akıbeti belli oldu!
Son 2 sezondur beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler ilk etapta iç transfere yönelirken, Tolga Ciğerci'nin de akıbeti belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek. Almanya Wolfsburg Kulübü'nün ilgilendiği Ciğerci, yönetimin 'vefa' örneğine 'feda' yaparak devam edecek.
Yeni sezon çalışmalarını sonlandırmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sona eren ve takımda kalmasını istedikleri oyunculara ağırlık veriyor. Daha önce Almanya ekibi Wolfsburg'un yakından ilgilendiği Tolga Ciğerci ile anlaşma sağlanırken ücretinde de indirime gidildi. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl daha düşük bir rakama sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek olan Tolga Ciğerci, yenilenen sözleşmesiyle 200 bin Euro'ya el sıkıştı.
"YÖNETİM; VEFA, TOLGA; FEDA DEDİ"
Sarı-lacivertli takımda mutlu olan ve yönetim ile teknik heyetin ilgisi ve sahiplenmesinden dolayı ayrılmak istemeyen Tolga Ciğerci, vefa örneğine feda diyerek karşılık verdi. Tolga Ciğerci'nin sezon içerisindeki bonuslarla en fazla 300 bin Euro kazanacağı öğrenildi.
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