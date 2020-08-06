06 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Hasan Ali’ye teklif yok

Hasan Ali’ye teklif yok
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

Kaldırım'ın durumu belirsizliğini koruyor... Sözleşmesi biten 30 yaşındaki sol bekin, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi yükseltmesi için kendilerini oyalaması üzerine Başakşehir'in transferden vazgeçtiği iddia edilmişti. Hasan Ali'nin menajeri söz konusu haberleri yalanladı.

Kaldırım'ın durumu belirsizliğini koruyor... Sözleşmesi biten 30 yaşındaki sol bekin, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi yükseltmesi için kendilerini oyalaması üzerine Başakşehir'in transferden vazgeçtiği iddia edilmişti. Hasan Ali'nin menajeri söz konusu haberleri yalanladı. Türkcan, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadıklarını açıklayarak, yurt içi ve dışından gelen önerileri ise değerlendirdiklerini kaydetti.

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