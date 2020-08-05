05 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Aston Villa Trezeguet için kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeydi

Karar verildi! Trezeguet hangi takıma gidecek?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, Aston Villa'dan Trezeguet transferi için karşı karşıya gelmişti. İngiliz kulübü, Mısırlı futbolcu için kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Kasımpaşalı eski futbolcu Trezeguet için, Aston Villa kulübünden son karar çıktı.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre kulüp yönetimi, yaz transfer sezonunda oyuncusundan vazgeçmeyi düşünmüyor. Aktarılan bilgilere göre Trezeguet ile Fenerbahçe ve Galatasaray yakından ilgilenirken, Başakşehir de nabız yoklamıştı.

GÖRÜŞMELER YAPILDI AMA

Kısa süre öncesinde kadar Fenerbahçe ve Galatasaraylı yetkililerle birebir transfer görüşmesi yapıldığı belirtilirken, Mısırlı yıldızın sezonun son maçlarında performansını yükselttiğine dikkat çekildi ve ayrılık kararından dönüldüğü kaydedildi.

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TÜRK KULÜPLERİ HAZIRDA BEKLİYOR

Öte yandan Türk kulüplerinin Aston Villa'ya, i kiralık almak için 2 milyon euro ödeyebileceği ve oyuncuya da yıllık 1.5 milyon euro verebileceği, bu karardan dönülmediği ifade edildi.

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