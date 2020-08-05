Aston Villa Trezeguet için kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeydi
Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, Aston Villa'dan Trezeguet transferi için karşı karşıya gelmişti. İngiliz kulübü, Mısırlı futbolcu için kararını verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Kasımpaşalı eski futbolcu Trezeguet için, Aston Villa kulübünden son karar çıktı.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre kulüp yönetimi, yaz transfer sezonunda oyuncusundan vazgeçmeyi düşünmüyor. Aktarılan bilgilere göre Trezeguet ile Fenerbahçe ve Galatasaray yakından ilgilenirken, Başakşehir de nabız yoklamıştı.
GÖRÜŞMELER YAPILDI AMA
Kısa süre öncesinde kadar Fenerbahçe ve Galatasaraylı yetkililerle birebir transfer görüşmesi yapıldığı belirtilirken, Mısırlı yıldızın sezonun son maçlarında performansını yükselttiğine dikkat çekildi ve ayrılık kararından dönüldüğü kaydedildi.
TÜRK KULÜPLERİ HAZIRDA BEKLİYOR
Öte yandan Türk kulüplerinin Aston Villa'ya, Trezeguet'i kiralık almak için 2 milyon euro ödeyebileceği ve oyuncuya da yıllık 1.5 milyon euro verebileceği, bu karardan dönülmediği ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama