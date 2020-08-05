Fenerbahçe'nin istediği Benjamin Stambouli Schalke ile uzattı!

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Schalke 04'ten Benjamin Stambouli'yi istiyordu. Fransız oyuncu, Alman ekibiyle yeni sözleşmeye imza attı.

Schalke 04 ile sözleşmesi sona erdiği için bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Benjamin Stambouli'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Fransız futbolcu, Alman ekibiyle 2023 yılına dek sürecek yeni bir kontrat imzaladı. 29 yaşındaki deneyimli oyuncunun, Alexander Nübel'in Bayern Münih'e transferinin ardından kulüpte yeni kaptan olacağı bilgisi de paylaşıldı.

Schalke'ye 2016'da Paris Saint-Germain'den transfer olan Cezayir asıllı yıldız, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 9 maçta forma giymişti.

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