05 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Menajeri konuştu! Hasan Ali Kaldırım ve Fenerbahçe...

Menajeri konuştu! Hasan Ali ve F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.08.2020

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten 'ın menajeri , deneyimli sol bekin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkcan, "Fenerbahçe’den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz" dedi.

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de 2012/2013 sezonundan bu yana forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu 'ın geleceği henüz netleşmiş değil.

Yıldız oyuncunun menajeri , Lig Radyo'ya açıklamalarda bulundu. Türkcan, "Oyuncumuz şu anda tatilde. Transfer dönemi yeni başladı. Çıkan haberler ve detaylar gerçeği yansıtmamaktadır. Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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