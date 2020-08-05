Menajeri konuştu! Hasan Ali Kaldırım ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri Mirsad Türkcan, deneyimli sol bekin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkcan, "Fenerbahçe’den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz" dedi.

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de 2012/2013 sezonundan bu yana forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın geleceği henüz netleşmiş değil.

Yıldız oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, Lig Radyo'ya açıklamalarda bulundu. Türkcan, "Oyuncumuz şu anda tatilde. Transfer dönemi yeni başladı. Çıkan haberler ve detaylar gerçeği yansıtmamaktadır. Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

DİĞER