Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Erol Bulut, İstanbul'a geldi. Alanyaspor ile sözleşmesi biten Bulut, dün eski takımına veda etmişti. Sarı-lacivertli takımın, önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi başlıyor. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başında başarılı bir grafik çizen 45 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibine veda etti ve sarı-lacivertli takımla anlaştı.

Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye imza atacak olan Erol Bulut, Almanya'daki kısa tatilinin ardından İstanbul'a geldi.

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