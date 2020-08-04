04 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut İstanbul'a geldi

Erol Bulut İstanbul'a geldi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 Giriş Tarihi: 04.08.2020

'nin anlaşmaya vardığı , İstanbul'a geldi. ile sözleşmesi biten Bulut, dün eski takımına veda etmişti. Sarı-lacivertli takımın, önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

'de dönemi başlıyor. Geçtiğimiz sezon 'un başında başarılı bir grafik çizen 45 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibine veda etti ve sarı-lacivertli takımla anlaştı.

Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye imza atacak olan Erol Bulut, Almanya'daki kısa tatilinin ardından İstanbul'a geldi.

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