30 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Hulk takibe aldı

Hulk takibe aldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.07.2020

Türkiye'den transfer teklifi aldığını açıklayan 'un sosyal medyada Fenerbahçe'yi takibe alması heyecan yarattı.

Türkiye'den transfer teklifi aldığını açıklayan 'un sosyal medyada Fenerbahçe'yi takibe alması heyecan yarattı. 34 yaşındaki yıldızın daha önce de sarı-lacivertli kulübü takip ettiği belirtilse de Fenerbahçeli taraftarlar olası bir transfer için umutlandı. 2016'dan beri kariyerini Çin'de sürdüren Brezilyalı kanat oyuncusu+santrforun Shanghai Sipg ile sözleşmesi 31 Aralık'ta bitiyor.

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