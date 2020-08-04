Mert Çetin'in yeni adresi belli oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Mert Çetin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig devleri Galatasaray ile Fenerbahçe'yle anılan milli stoper Verona'ya kiralanıyor.

İtalya Serie A'da Roma forması giyen Mert Çetin, takımından ayrılıyor.

Başkent temsilcisinde yeterince şans bulamayan 23 yaşındaki savunmacının yeni adresi Verona olacak. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Mert Çetin, satın alma opsiyonuyla birlikte Hellas Verona'ya kiralanacak.

Milli stoper, çarşamba günü sağlık kontrollerine girecek ve ardından Verona'ya imza atacak. Mert Çetin'in adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Mert Çetin bu sezon sadece 6 maçta forma giydi. Öte yandan Roma, Mert'i Avrupa Ligi kadrosuna da dahil etmedi.

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