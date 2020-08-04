04 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Mert Çetin'in yeni adresi belli oldu

G.Saray'a ve F.Bahçe'ye kötü haber! Yıldız ismin yeni adresi belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.08.2020

A ekiplerinden Roma'da forma giyen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. devleri ile 'yle anılan milli stoper Verona'ya kiralanıyor.

A'da Roma forması giyen , takımından ayrılıyor.

Başkent temsilcisinde yeterince şans bulamayan 23 yaşındaki savunmacının yeni adresi Verona olacak. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Mert Çetin, satın alma opsiyonuyla birlikte 'ya kiralanacak.

Milli stoper, çarşamba günü sağlık kontrollerine girecek ve ardından Verona'ya imza atacak. Mert Çetin'in adı ve ile de anılıyordu.

Mert Çetin bu sezon sadece 6 maçta forma giydi. Öte yandan Roma, Mert'i Avrupa Ligi kadrosuna da dahil etmedi.

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