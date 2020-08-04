Fenerbahçe'ye bir şok da FIFA'dan! Carlos Kameni...
Fenerbahçe ile problemli bir şekilde yollarını ayıran Carlos Kameni ile Fenerbahçe arasındaki uyuşmazlıkta FIFA, Carlos Kameni'yi haklı buldu.
Carlos Kameni, bir yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen sezon başında yönetimle karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırmıştı. Kamerunlu oyuncu, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını iddia ederek FIFA'ya başvurdu. Kameni, Fenerbahçe'den olan alacaklarının pandemiyle ilgili olmadığını ancak kulübün ödemeleri geciktirmeyi pandemiye bağladığını ifade etti. Son olarak FIFA deneyimli eldiveni haklı buldu.
KAMENI: ÖDEMELERİMİ ALAMADIM
Carlos Kameni: "Fenerbahçe'den ödemelerimi alamadım. Sözleşmemi fesh etme hakkım doğdu ve FIFA'ya gittim. O dönem serbest kalamıyordum. Çünkü, problemim tam olarak çözülmemişti. FIFA'nın vereceği kararı bekliyordum. Bugün işler kısmen çözüldü çünkü FIFA beni haklı buldu."
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