Sadık Çiftpınar'a müjde! Erol Bulut...
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takımı Erol Bulut'a emanet etmek için gün sayıyor. Tecrübeli çalıştırıcının sarı-lacivertli takımın başına geçmesi, uzun süredir forma giyemeyen tecrübeli oyuncu Sadık Çiftpınar'ın yüzünü güldürecek.
Aytemiz Alanyaspor'la başarılı bir sezon geçiren Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başına geçmek için gün sayıyor.
45 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertli takımda işbaşı yapması, en çok uzun süredir forma giyemeyen tecrübeli oyuncuyu sevindirecek.
YENİ SEZONDA FARKLI SADIK
Sakatlığı sebebiyle aralık ayında sezonu kapatan Sadık, yeni sezona çok farklı hazırlanıyor.
Ön çapraz bağlarının kopması sonrası ameliyat olan ve takımdan 6 aydır uzak kalan deneyimli stoper öncelikle sağlığına kavuştu. Yaptığı bireysel antrenmanların ardından takım çalışmalarına da son günlerde katılmıştı.
DETAYLI HESAPLAR
Bu sezon yaşanan stoper sıkıntısı sebebiyle şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe'de Sadık'ın takıma dönüşü büyük önem taşıyor. Transfer limitleri sebebiyle yönetim transfer yaparken çok detaylı hesaplar yapmak zorunda.
Sadık için bir başka önemli konu ise eski teknik direktörü Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin başına geçmesi oldu.
EROL BULUT, SADIK'I ÖVMÜŞTÜ
Yeni Malatyaspor forması altında Erol Bulut ile kendini gösteren savunma oyuncusu bu sayede Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sadık'ı çok iyi tanıyan teknik direktör Erol Bulut Milliyet'e verdiği röportajda, "Sadece savaşan ve mücadele eden bir oyuncu değil. Taktik anlamda da kendini çok geliştirdi. Bir de topu oyuna sokmada çok gelişti. Sağ ayaklı bir stoper. Sol ayağı ile de topu oyuna sokuyor. Hem sağ hem sol stoper oynayabiliyor. Zaten kafa topuna iyi çıkan, çabuk bir stoper" demişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama