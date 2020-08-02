02 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Alper Potuk yol ayrımında

Alper yol ayrımında
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.08.2020

Kadroda düşünülmeyen teklifleri değerlendiriyor. Göztepe ve Erzurum 'nin ciddi şekilde ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncunun ücrette anlaşması halinde ayrılması bekleniyor.

Kadroda düşünülmeyen teklifleri değerlendiriyor. Göztepe ve Erzurum 'nin ciddi şekilde ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncunun ücrette anlaşması halinde ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe, Alper için gerekli kolaylı sağlamaya hazır.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımını duyurdular F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımını duyurdular
Fenerbahçe'den Hulk bombası! Görüşmeler başladı Fenerbahçe'den Hulk bombası! Görüşmeler başladı
Fenerbahçe'den çifte stoper harekatı! Fenerbahçe'den çifte stoper harekatı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör