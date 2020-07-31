Fenerbahçe'den Junior Fernandes hamlesi!

Transfer çalışmalarını başlayan ve takımın başına Erol Bulut'u getirmeyi hazırlanan Fenerbahçe, 45 yaşındaki çalıştırıcının Aytemiz Alanyaspor'dan öğrencisi Junior Fernandes'in transferi için harekete geçti.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağlayan ve önümüzdeki günlerde 45 yaşındaki teknik adamı resmen açıklaması beklenen sarı-lacivertliler, Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi Junior Fernandes'i kadroya katmak için harekete geçti.

Geride bıraktığımız sezon Akdeniz ekibiyle 38 maçta görev alan Şilili futbolcu, 12 gol ve 8 asistle oynadı.

DİĞER