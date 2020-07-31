31 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Junior Fernandes hamlesi!

F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Erol Bulut o ismi istedi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 Giriş Tarihi: 31.07.2020

çalışmalarını başlayan ve takımın başına 'u getirmeyi hazırlanan , 45 yaşındaki çalıştırıcının Aytemiz 'dan öğrencisi 'in transferi için harekete geçti.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandıran 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörlük için ile anlaşma sağlayan ve önümüzdeki günlerde 45 yaşındaki teknik adamı resmen açıklaması beklenen sarı-lacivertliler, Bulut'un 'dan öğrencisi 'i kadroya katmak için harekete geçti.

Geride bıraktığımız sezon Akdeniz ekibiyle 38 maçta görev alan Şilili futbolcu, 12 gol ve 8 asistle oynadı.

Fenerbahçe'den Junior Fernandes hamlesi

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