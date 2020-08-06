Fenerbahçe'de Zanka Kopenhag yolcusu
Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren ve transfere kaynak yaratmak adına bazı oyuncularını elinden çıkarmak isteyen Fenerbahçe'ye Zanka'dan müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz ara transfer döneminde Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Danimarkalı stoperin ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.
Teknik direktörlük görevine Erol Bulut'un getirilmesinin ardından transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı renklerine bağladı. Kadroda düşünülmeyen birçok ismi de takımdan göndermeyi planlayan ve Adil Rami, Mauricio Isla, Max Kruse, Erten Ersu gibi isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda...
TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Mathias Zanka, Kopenhag ile görüşme halinde. 30 yaşındaki futbolcunun Danimarka ekibine transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Zanka, sarı-lacivertli formayla çıktığı 19 maçta 3 gol kaydetti.
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