06 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Zanka Kopenhag yolcusu

F.Bahçe'de bir ayrılık daha yolda! Görüşmelere başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren ve transfere kaynak yaratmak adına bazı oyuncularını elinden çıkarmak isteyen 'ye Zanka'dan müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz ara döneminde 'a kiraladığı Danimarkalı stoperin ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Teknik direktörlük görevine Erol Bulut'un getirilmesinin ardından transfere hızlı bir giriş yapan ; Mert Hakan Yandaş, , ve Filip Novak'ı renklerine bağladı. Kadroda düşünülmeyen birçok ismi de takımdan göndermeyi planlayan ve Adil Rami, , Max Kruse, gibi isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda...

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Mathias Zanka, Kopenhag ile görüşme halinde. 30 yaşındaki futbolcunun Danimarka ekibine transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin ara döneminde 'a kiraladığı Zanka, sarı-lacivertli formayla çıktığı 19 maçta 3 gol kaydetti.

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