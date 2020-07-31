31 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den transferde Bas Dost bombası!

Süper Lig devinden Bas Dost bombası! Transfer...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

, sezonun bitmesiyle beraber yeni sezon için çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda sarı-lacivertliler forması giyen 'u gündemine aldı.

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren , golcü transferini flaş bir isimle gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, forması giyen tecrübeli golcü için devreye girdi.

2016'da Wolfsburg'tan 11.85 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz ekibi Sporting'e transfer olan Bas Dost, ilk sezonunda ligde oynadığı 31 maçta 34 gol atarak gol krallığına ulaşmıştı. İkinci sezonunda ise 30 maçta 27 gol atan Bas Dost, Benfica forması giyen Jonas'ın ardından gol krallığında ikinci sırayı almıştı.

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Geçtiğimiz yaz 7 milyon Euro bonservis bedeli ile Sporting'den Eintracht Frankfurt'a transfer olan Hollandalı golcü, Alman ekibiyle toplamda çıktığı 29 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Dost, bu sezon toplamda sadece 18 maça ilk 11'de başlama şansı bulmuştu.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncunun transferini bitirmek adına bugün görüşmelerde bulunacakken Sarı-Lacivertliler, Bas Dost'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 31 yaşındaki golcü oyuncu, Sporting'deki başarılı dönemi sonrası Frankfurt'ta düzenli olarak istediği 11 şansını bulmakta zorlanmıştı. (Fanatik)

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