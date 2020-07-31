Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Tam 4 isim...

Son iki sezondur istediğini alamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. sırada bitirmişti. Özellikle bu sezon gerek stoper eksikliği gerekse yaşadığı sakatlıklar nedeniyle defans hattında büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon aynı hatayı yapmak istemiyor. Bu kapsamda geniş bir liste hazırlayan Kanarya'nın, stoperde istediği isimler de belli oldu. İşte o isimler ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 31.07.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 14:44 ABONE OL