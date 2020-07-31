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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Tam 4 isim...

Son iki sezondur istediğini alamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. sırada bitirmişti. Özellikle bu sezon gerek stoper eksikliği gerekse yaşadığı sakatlıklar nedeniyle defans hattında büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon aynı hatayı yapmak istemiyor. Bu kapsamda geniş bir liste hazırlayan Kanarya'nın, stoperde istediği isimler de belli oldu. İşte o isimler ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 31.07.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 14:44
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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Tam 4 isim...

Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, sezonu 7. olarak bitirmiş ve taraftarların beklentisini karşılayamamıştı.

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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Tam 4 isim...

Bu sezon özellikle savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, sakatlıklar sonrasında büyük puan kayıpları yaşamıştı.

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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Tam 4 isim...

Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrasında stoper oynayan Jailson, birçok maçta hata yaparak takımına puan kayıpları yaşatmıştı.

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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Tam 4 isim...

Gelecek sezon da aynı hataya düşmek istemeyen Kanarya, bu bağlamda kapsamlı bir defans transferi oluşturdu.

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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Tam 4 isim...

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve o isimler...

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