Fenerbahçe'den Vedat Muriqi planı! İrfan Can Kahveci...

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için teklifler gelmeye başlarken ayrılık halinde plan hazır. Yönetim, Slaven Bilic’in istediği Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin satması halinde gelecek para ile İrfan Can Kahveci’yi almayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için teklifler gelmeye başlarken, yönetim de ayrılık halinde planını yaptı. Kosovalı golcünün satılması halinde gelecek paranın İrfan Can Kahveci ve forvet transferinde kullanılacağı bildirildi. İngiliz basını, Muriqi için Slaven Bilic'in ekibi West Bromwich'in 15 milyon euro'yu gözden çıkardığını açıklamıştı. Lazio ve Napoli'nin de önümüzdeki günlerde tekliflerini getirmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Muriqi için kapıyı 20 milyon euro'dan açacak. 25 yaşındaki İrfan Can Kahveci, sezon sonunda Başakşehir'den büyük ihtimalle ayrılacağını daha önce açıklamıştı.

DİĞER