31 Temmuz 2020, Cuma

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Fenerbahçe transferde Burak'ı 'Kapacak!' Teklif edilen isimler...

Cemil Usta Sezonu'nun 7. bitiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Mauricio Isla ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, sağ bek transferi için gaza bastı. Kanarya'da gündeme gelen isim ise Bursaspor'dan Burak Kapacak... F.Bahçe bu transferi ise takasla bitirme peşinde. İşte o isimler ve transfer detayları...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 16:32
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Fenerbahçe transferde Burak'ı 'Kapacak!' Teklif edilen isimler...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, yurt içi ve yurt dışında da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe transferde Burak'ı 'Kapacak!' Teklif edilen isimler...

Süper Lig devlerinin transfer listesinde bulunan Burak Kapacak için elini çabuk tutan sarı-lacivertliler, ilk teklifini Bursaspor'a iletti.

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Fenerbahçe transferde Burak'ı 'Kapacak!' Teklif edilen isimler...

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, genç oyuncu için Bursaspor'a resmi teklifini sundu.

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Fenerbahçe transferde Burak'ı 'Kapacak!' Teklif edilen isimler...

Yeşil-beyazlıların Süper Lig'e çıkmayı başaramaması sonrasında Fenerbahçe, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Barış Alıcı ile bir genç oyuncuyu daha vererek bonservisini almayı önerdi.

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Fenerbahçe transferde Burak'ı 'Kapacak!' Teklif edilen isimler...

Bursaspor'un nakit parada ısrar ettiği ifade ediliyor.

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