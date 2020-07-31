Fenerbahçe transferde Burak'ı 'Kapacak!' Teklif edilen isimler...

Cemil Usta Sezonu'nun 7. bitiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Mauricio Isla ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, sağ bek transferi için gaza bastı. Kanarya'da gündeme gelen isim ise Bursaspor'dan Burak Kapacak... F.Bahçe bu transferi ise takasla bitirme peşinde. İşte o isimler ve transfer detayları...