01 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu kararını verdi! Kariyerine devam edecek mi?

Belözoğlu kararını verdi! Kariyerine devam edecek mi?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

'de yeni sezonda sportif direktör olması beklenen 'nun, futbolculuk kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Tecrübeli isim kararını verdi. Çeşme'de ailesi ile birlikte yaptığı tatilde konuyu enine boyuna düşünen Emre Belözoğlu, yoluna Fenerbahçe Kulübü'nün sportif direktörü olarak devam etme düşüncesinde karar kıldı.

'nin ligin son haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada alkışlarla sahadan çıkan , futbola nokta koyma zamanının geldiğini dile getirse de çevresinden gelen baskılar nedeniyle kararını gözden geçirecek ve son sözü tatil sonrası verecekti.

Şu anda eşi ve çocuklarıyla Çeşme'deki evinde tatil yapan Emre Belözoğlu'nun yakın çevresine futbolu bıraktığını söylediği öğrenildi. Kaptan'ın "Artık bu saatten sonra futbol oynamam zor olur. Bırakıyorum" dediği bildirildi.

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TAM YETKİ İLE GÖREVE GELECEK

Çeşme'den pazartesi günü 'a dönecek olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli yönetimin kendisine yaptığı sportif direktörlük teklifini kabul edecek. Çiçeği burnunda idarecinin, kulüp tarafından bayram bitiminde resmi olarak duyurulması bekleniyor. 40 yaşındaki Belözoğlu, futbol operasyonlarında tam yetkili olacak. Teknik direktörle koordineli bir şekilde transfer çalışması yürütecek.

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