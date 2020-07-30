30 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Erten Ersu Fenerbahçe'den ayrıldı

F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Sosyal medyadan duyurdu
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 Giriş Tarihi: 30.07.2020

'nin 26 yaşındaki kalecisi , hesabından yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulüpte ayrıldığını açıkladı.

'nin altyapısında yetişen ve uzun yıllardır kulüpte yer alan 26 yaşındaki kaleci , sarı-lacivertli ekibe veda ettiğini açıkladı. Ersu, hesabından paylaştığı mesajda Fenerbahçe'ye teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:

"2002 yılında henüz 8 yaşında adım attığım Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, bugün 26 yaşında tecrübeli ve büyük hedefleri olan bir kaleci olarak ayrılmış bulunuyorum. 16 yıllık bu sürede çalıştığım başkanlarıma, yöneticilerime, teknik direktörlerime, kaleci antrenörlerime, tüm kulüp çalışanlarına ve tüm takım arkadaşlarıma bana kattıkları her şey için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki profesyonel ve kişisel hayatımda eşsiz Dereağzı ve Samandıra kültürlerinin bana kazandırdıkları ışığında yoluma devam edeceğim. Kulübümle sona eren sözleşmem sonrasında tek hedefim forma şansı bulup, yeşil zemin üzerinde mümkün olduğunca yer alıp, Fenerbahçe altyapısından çıkıp ülke futboluna damga vuran tüm kaleci ağabeylerim gibi adımdan söz ettirmek olacaktır. Son olarak, 16 yıl boyunca her anı unutulmaz ve benzersiz geçen bu süreçte bana verdikleri destek için büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkürü bir borç biliyorum."

F.Bahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut... F.Bahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...
Samuel Kalu kimdir? Samuel Kalu kimdir?
Samuel Kalu bombası! Girişimler başladı Samuel Kalu bombası! Girişimler başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör