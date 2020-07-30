Erten Ersu Fenerbahçe'den ayrıldı
Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki kalecisi Erten Ersu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulüpte ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve uzun yıllardır kulüpte yer alan 26 yaşındaki kaleci Erten Ersu, sarı-lacivertli ekibe veda ettiğini açıkladı. Ersu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Fenerbahçe'ye teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:
"2002 yılında henüz 8 yaşında adım attığım Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, bugün 26 yaşında tecrübeli ve büyük hedefleri olan bir kaleci olarak ayrılmış bulunuyorum. 16 yıllık bu sürede çalıştığım başkanlarıma, yöneticilerime, teknik direktörlerime, kaleci antrenörlerime, tüm kulüp çalışanlarına ve tüm takım arkadaşlarıma bana kattıkları her şey için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki profesyonel ve kişisel hayatımda eşsiz Dereağzı ve Samandıra kültürlerinin bana kazandırdıkları ışığında yoluma devam edeceğim. Kulübümle sona eren sözleşmem sonrasında tek hedefim forma şansı bulup, yeşil zemin üzerinde mümkün olduğunca yer alıp, Fenerbahçe altyapısından çıkıp ülke futboluna damga vuran tüm kaleci ağabeylerim gibi adımdan söz ettirmek olacaktır. Son olarak, 16 yıl boyunca her anı unutulmaz ve benzersiz geçen bu süreçte bana verdikleri destek için büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkürü bir borç biliyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama