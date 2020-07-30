30 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Hollandalı oyuncu ile ilgilenilmesi kaos yarattı! Fenerbahçe'de Darri krizi

Fenerbahçe'de Darri krizi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.07.2020

'de kaos yarattı. ’nun için mutlaka edilmesi gerektiğini yönetime söylediği ’ün Hollandalı oyuncusu ortalığı karıştırdı. Karagümrük kulübü bu oyuncu için 1 milyon Euro isterken Darri de 600 bin Euro talep etti.

'de kaos yarattı. 'nun için mutlaka edilmesi gerektiğini yönetime söylediği 'ün Hollandalı oyuncusu ortalığı karıştırdı.

Karagümrük kulübü bu oyuncu için 1 milyon Euro isterken Darri de 600 bin Euro talep etti.

ALİ KOÇ TRANSFERİNE SOĞUK
Fenerbahçe Başkanı 'un Darri'nin transfer edilmesine soğuk baktığı öğrenildi. Sarı- Lacivertli taraftarların da sosyal medyada Darri'yle ilgilenilmesine isyan ettiği öne sürüldü.

31 MAÇTA 4 GOL, 1 ASİST
Bu sezon Karagümrük forması altında 31 maça çıkan Fas asıllı Hollandalı futbolcu 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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